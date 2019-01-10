تعرف على العقوبات المنتظرة بحق مخالفي نظام منع زواج القاصرين

المواطن - الرياض

كشفت د. إقبال درندري، عضو مجلس الشورى، عن العقوبات التي تنتظر مخالفي نظام منع زواج القاصرين.

وقالت إقبال خلال مداخلة لها في برنامج ”يا هلا” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن هناك جوانب في نظام حماية حقوق الطفل، واللوائح التابعة له، ووزير العدل وجه بتوجيهات إضافية في هذا الشأن فيمكن أن يرفع بهم عقوبات تأديبية.

وأضافت درندري أن هناك العديد من الضوابط لكن من أهم هذه الضوابط التحقق من موافقة الفتاة على الزواج أي يكون هناك قرار ويكون أمام القاضي، وسماع رأي الوالدة، والتناسب العمري ، ويتأكد القاضي أن الفتاة والفتى لديهما اكتمال فكري وعقلي والزواج لا يشكل خطرا عليهما من خلال تقارير طبية ونفسية واجتماعية متخصصة ومعتمدة تثبت الأهلية للزواج، وتكون من مستشفيات معتمدة من وزارة الصحة، إضافة إلى حضور برنامج تأهيلي للتعريف بالأعباء الأسرية الناشئة من الزواج.

ما هي العقوبات التي تنتظر مخالفي نظام #منع_زواج_القاصرين؟

د.اقبال درندري عضو مجلس الشورى تجيب.#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/3KKhAZMhGO — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 10, 2019