تعرف على النظام الغذائي الأفضل في العالم

المواطن - متابعة

بعد تحليل شمل 40 نوعًا من أكثر الأطعمة شيوعا في العالم، توصل الأطباء إلى أن النظام الغذائي المتوسطي الخاص بحوض البحر المتوسط هو أفضلها.

وبحسب تقرير مجلة U.S. News & World Report الأمريكية فإن أطعمة هذا النظام تساعد على خفض الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بالإضافة لاحتواء أطعمة هذا النظام على العناصر الضرورية لنظام غذائي صحي.

ويدخل في تكوين هذا النظام العديد من الخضراوات والفواكه الطازجة بالإضافة للبقوليات والحبوب والمكرونة، كما لا يعتمد بشكل كبير على اللحوم الحمراء ويتم استبدالها عن طريق الأسماك والمأكولات البحرية.

وجاء في المرتبة الثانية نظام الغذاء المعروف باسم “داش” وهو النظام المتبع لوقف فرط ضغط الدم، والذي يعمل على استقرار ضغط الدم وتطهير الجهاز الهضمي.

وتعتمد حمية البحر الأبيض المتوسط على تناول نسبة كبيرة من البقوليات والحبوب وزيت الزيتون والخضراوات والفواكه، وتناول نسبة معتدلة إلى كبيرة من الأسماك، وتناول نسبة معتدلة من منتجات الألبان، وأخيراً تناول نسبة منخفضة من اللحوم، لهذا فهو غنى جدًا بالألياف والدهون الصحية النافعة والفاكهة والخضراوات الملونة.

في 17 نوفمبر 2010، اعترفت اليونسكو بهذا النمط الغذائي باعتباره التراث الثقافي غير الملموس لإيطاليا واليونان وإسبانيا والمغرب.