تعرف على جهود قسم الهوية والمبادرات بجناح التقني في الجنادرية 

تعرف على جهود قسم الهوية والمبادرات بجناح التقني في الجنادرية 

2019/01/03
الساعة 8:16 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يقوم هذه الأيام قسم الهوية والمبادرات بجناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 بجهود كبيرة وواضحة للجميع، والذي يعطي الزوار فكرة حول الهوية الجديدة للمؤسسة التي دشنها معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد مؤخراً.

وأوضح المشرف على الركن عبدالعزيز بن محمد الحديثي أن الهوية الجديدة تأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020، وأهداف رؤية المملكة 2030، مبيناً أن مبادرات المؤسسة تشمل المدرب المعتمد وبوابة التدريب الأهلي الإلكترونية والمساعد التقني (duty) وبوابة أتقن.

 



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