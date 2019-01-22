تعرف على حكام مباراتي اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حُكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك سلمان.

ويُدير مباراة أبها والجيل اليوم، فيصل البلوي ويُساعده كل من بدر الشمراني وهشام الرفاعي، وتركي الهشلان حكم رابع، وعبد الرحمن الشهري إضافي أول، ورائد الزهراني إضافي ثاني.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها نظيره الجيل على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويسعى كل منهما للإطاحة بالآخر، واستكمال المشوار في كأس الملك سلمان.

ويقود مباراة الباطن والرائد اليوم، شكري الحنفوش، ويُساعده كل من محمد الوحيمر وسعد السبيعي، والحكم الرابع خالد صلوي، وحكم الفيديو الويلزي سيمون إيفانز.

ويحتضن ملعب نادي الباطن مباراة الفريق السماوي ضد الرائد اليوم، ويسعى أصحاب الأرض لمواصلة تقديم العروض المميزة في الفترة الأخيرة، فيما يطمح الفريق الريداوي خطف بطاقة التأهل من خارج ملعبه.