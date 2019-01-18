تعرف على حكام مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حُكام مباريات اليوم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويقود مباراة الاتفاق والأمجاد، محمد الهويش، ويُساعده عادل شراحيلي ومؤيد المسجن، والحكم الرابع إبراهيم الأصيل، ومحمد البريدي الإضافي الأول، ومحمد السماعيل الإضافي الثاني.

ويُدير مباراة التعاون والنهضة، خالد صلوي، ويُساعده فيصل القحطاني وعمر الجمل، والحكم الرابع عبدالله النحيت، ومحمد النحيت الإضافي الأول، وأحمد الرميخاني الإضافي الثاني.

ويتولى مهمة إدارة مباراة النجوم والأهلي اليوم، فيصل البلوي، ويُساعده هشام الرفاعي وماجد الناصر، وحيدر الشريد الحكم الرابع، وخالد الطريس الإضافي الأول، وشكري الحنفوش الإضافي الثاني.

وتُختتم مباريات اليوم في الكأس بمباراة جدة والشباب، ويُديرها سلطان الحربي، ويُساعده بدر الشمراني وعيسى الخيبري، وعبدالله الخربوش الحكم رابع، ورائد الزهراني الإضافي الأول، وسلطان العكيري الإضافي الثاني.