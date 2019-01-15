تعرف على حُكام مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تكليف 4 طواقم محلية لإدارة مباريات اليوم ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويُدير مباراة الخليج والفيصلي اليوم، حكم الساحة رائد الزهراني، ويُساعده هشام الرفاعي وعبدالله العتيبي، وعبدالله زربان الحكم الرابع، ومحمد الهويش الإضافي الأول، أحمد البركاتي الإضافي الثاني.

ويقود حكم الساحة عبدالله العويدان مباراة التقدم وأُحد اليوم، ويُساعده محمد الوحيمر وعبدالله آل عجيم، والحكم الرابع نصار الرشيدي، ومحمد العمري الإضافي الأول، ومحمد مريع الإضافي الثاني.

ويتولى الحكم حسين أبوشاهين إدارة مباراة وج والفيحاء اليوم، ويُساعده محمد العرمطي وعماد عسكر، ومحمد الأحمري الحكم الرابع، وسلطان العكيري الإضافي الأول، وعبدالله الخربوش الإضافي الثاني.

ومن المُقرر أن يقود ماجد الشمراني مباراة النصر والأنصار اليوم، ويُساعده بدر الشمراني وعمر الجمل، والحكم الرابع محمد القرني، وخالد الطريس الإضافي الأول، وعبدالله ظافر الإضافي الثاني.