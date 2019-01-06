تعرف على خطط وزارة الخدمة المدنية لتطوير أداء منسوبيها

المواطن - واس

بدأت وزارة الخدمة المدنية في تنفيذ برنامجها الخاص بتطوير منسوبيها الذي يستهدف في مرحلته الأولى كوادر الوزارة في المراتب الخامسة والسادسة والسابعة بهدف تطوير مهاراتهم وتمكينهم بمجال العمل من خلال تزويدهم بالخبرات والأساليب الإدارية الحديثة لمواكبة التغيرات والتطورات التكنولوجية والتنظيمية الحديثة, ونشر ثقافة الوعي الإداري وروح العمل الجماعي وإدارة الوقت.

وتكونت الخطة الزمنية لبرنامج تطوير منسوبي الوزارة من عدة مقومات ومراحل شملت اختبارات تقييم الشخصية والقدرات الوظيفية وتحليل نتائج المرشحين ثم التنسيق والإشراف وتقديم العروض من قبل كل وكالة وإدارة في الوزارة، وذلك ما سبق إطلاق المرحلة التحضيرية, التي تتكون من التدريب النظري والتدوير الوظيفي وتدريب المنسوبين على رأس العمل والتدريب التعاوني ثم مشروع التخرج، كما يشمل هذا البرنامج بالإضافة إلى الجوانب التطبيقية والنظرية عدة دورات تهدف لتطوير منسوبي وزارة الخدمة المدنية المستهدفين بالبرنامج في مرحلته الأولى.