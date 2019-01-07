تعرف على شروط سند محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

يهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثراً مستداماً وأقوى في الرسالة.

فكرة البرنامج

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثراً مستداماً وأقوى في الرسالة.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقاً من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتداداً لها، وتحقيقاً للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

شروط سند للزواج

وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وأشار البرنامج إلى أنه وحرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقاً للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

كما أوضح البرنامج أن التقديم يكون من خلال الرابط التالي (هنا).

حضور دورة تثقيفية

وكان برنامج سند محمد بن سلمان للمبادرات الاجتماعیة قد اشترط أيضا على المتقدمین بطلب الحصول على دعم مادي للزواج حضور دورة تثقیفیة.

وأفاد البرنامج أن حضور “دورة الوعي المالي” واجتیازھا بدرجة لا تقل عن 60% شرط للحصول على الدعم المادي من مبادرة البرنامج لمساندة المقبلین على الزواج.

وأرجع البرنامج ھذا الشرط إلى تطلعاته بأن يكون جمیع المستفیدين منه قادرين على تحسین أوضاعھم وتحقیق أھدافھم، وأمله أن يساھم العطاء المادي في رفع الوعي والمعرفة وأن يصنع أثراً مستداماً.