تعرف على شروط وآلية استحقاق الدعم في سكني

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان شروط وآلية استحقاق الدعم للمواطنين في برنامج سكني.

وبرنامج سكني هو برنامج مقدم من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق في عام 2017م، وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات هي كالتالي: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م، كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة، وهي كالتالي: 125 ألف وحدة سكنية، و75 ألف أرض سكنية (مجانية)، و100 ألف تمويل سكني (مدعوم الأرباح).

وكشفت وزارة الإسكان اليوم عن الشروط التي تضمنتها الآلية لقبول طلب الاستحقاق، وهي أن يكون الدعم موجهًا لأسرة مكونة من إحدى المجموعات التالية: أسرة مكونة من زوج وزوجة، زوج وزوجة وولد أو أكثر، أب وولد أو أكثر، أم وولد أو أكثر، اثنين أو أكثر من الإخوة في حال وفاة الوالدين، متقدم واحد أو أكثر من الإخوة في حالة كون الأم غير سعودية والأب متوفى، أو كانت هي العائل الوحيد لهم.

كما اشترطت الإسكان أن يكون المتقدم عن الأسرة سعودي الجنسية، وأن تكون الأسرة مقيمة في المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون عمر المتقدم 25 سنة فأكثر؛ وألا يكون أحد أفراد الأسرة مالكًا لمسكن مناسب أو سبق لأيّ منهم ذلك خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة تملك مسكن ضمن برنامج دعم سكني حكومي أو خاص أو مدرجًا فيه.

ويقدم الطلب الرجل “زوج أو أب”، أو المرأة “زوجة أو أم تعول أبناءها كالأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان”، أو من إخوة مجتمعين توفي والدهم، أو من ينوب عنهم شرعًا.

واشترطت الإسكان كذلك استمرارية توفر جميع الشروط المشار إليها أعلاه من وقت تقديم الطلب وحتى تخصيص الدعم السكني، وهو ما يعني أنه إذا كانت الأسرة مستوفية لجميع الشروط عند تقديم الطلب، هذا لا يعني بالضرورة حصولها على الدعم السكني؛ حيث يلزم استمرار توفر الشروط فيها حتى وقت تخصيص الدعم السكني لها.