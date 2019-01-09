تعرّف على مباريات الأربعاء في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم ثلاث مباريات ضمن لقاءات مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي اليابان وتركمانستان ضمن لقاءات المجموعة السادسة، حيث تُقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل نهيان.

بينما المباراة الثانية ستكون بين منتخبي أوزبكستان وسلطنة عمان وتُقام على ملعب الشارقة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

ويُختتم اليوم بمباراة منتخب قطر ومنتخب لبنان والتي تُقام على ملعب هزاع بن زايد في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية.

وكان المنتخب العراقي تمكن من الفوز على منتخب فيتنام بثلاثية مقابل هدفين، بينما فاز المنتخب السعودي على منتخب كوريا الشمالية برباعية دون رد.