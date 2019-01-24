تعرّف على مواجهات ربع نهائي كأس الملك سلمان

المواطن - محمد سمعه

كُشف الستار عن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم موسم 2018-2019.

وبعد نهاية مباريات دور ثمن النهائي من بطولة الكأس، ستكون مباريات دور ربع نهائي كالتالي:

1. التعاون والوحدة.

2. الاتفاق والهلال.

3. الاتحاد والباطن.

4. النصر والجيل.

ويذكر أن الفائز من لقاء التعاون والوحدة، سيواجه الفائز من لقاء الاتفاق والهلال في دور نصف النهائي.

أما الفائز من لقاء النصر والجيل، سيواجه الفائز من مباراة الاتحاد والباطن.

وكان نادي الشباب ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب الخسارة من نادي التعاون بالأمس بثلاثية مقابل لاشيء، بينما خسر الأهلي من نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

ويذكر أن نادي الاتحاد كان تمكن من الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الماضي على حساب النادي الفيصلي.