تعرّف على مواعيد مباريات الأحد في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الأحد ثلاث مباريات في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والمقامة حاليًا بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي أستراليا والأردن حيث تُقام المباراة في تمام الساعة الثالثة ظهرًا بتوقيت الإمارات، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي تايلاند والهند وستبدأ في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

ويذكر أن مباريات يوم الأحد ستُختتم بمباراة سوريا وفلسطين وستُقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في السابعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب نادي الشارقة.

وكانت مباراة الافتتاح بين منتخبي الإمارات والبحرين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي.

سيخوض المنتخب السعودي مباراته الأولى في البطولة الآسيوية أمام منتخب كوريا الشمالية بعد غد الثلاثاء.