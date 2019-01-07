تعرّف على مواعيد مباريات الاثنين في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم الاثنين ثلاث مباريات في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي الصين وقيرغيزستان وتُقام في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، بينما تنطلق في الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب خليفة بن زايد.

بينما ستكون المباراة الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية والفلبين وتُقام على ملعب آل مكتوم في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية.

ويُختتم اليوم بمباراة إيران واليمن والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب محمد بن زايد، بينما تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت المملكة.

وكانت مباريات أمس شهدت فوز منتخب الأردن على أستراليا بهدف دون رد، بينما فاز المنتخب الهندي على منتخب تايلاند برباعية مقابل هدف، وتعادل المنتخب السوري مع منتخب فلسطين بدون أهداف.