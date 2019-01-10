تعرّف على موعد مباريات الخميس في كأس آسيا 2019

المواطن - محمد سمعه

تُقام اليوم 3 مباريات ضمن لقاءات الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس أمم آسيا 2019 والمقامة حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي البحرين وتايلاند، وتُقام في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب آل مكتوم بنادي النصر.

أما المباراة الثانية فستكون بين منتخبي الأردن وسوريا وتُقام ضمن لقاءات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، بينما تُقام في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية على ملعب خليفة بن زايد بنادي العين.

وستكون مباراة صاحب الأرض منتخب الإمارات أمام المنتخب الهندي هي المباراة الختامية للقاءات اليوم في بطولة آسيا، حيث تُقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب مدينة زايد الرياضية.

وكان منتخب الإمارات تعادل مع البحرين بهدف لكل فريق في مباراة افتتاح كأس آسيا 2019، بينما فاز منتخب الهند على منتخب تايلاند برباعية مقابل هدف في الجولة الأولى.

وفاز منتخب الأردن على منتخب أستراليا في الجولة الأولى بهدف دون رد، بينما تعادل منتخب سوريا مع نظيره الفلسطيني بدون أهداف.