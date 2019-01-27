تعليق الدراسة غدًا في مدارس تبوك ومراكزها بسبب الأمطار

المواطن - تبوك

وجه مدير عام تعليم تبوك بتعليق الدراسة يوم غد الإثنين الموافق 22-5-1440هـ في مدارس مدينة تبوك ومراكزها وفي مدارس محافظة ضباء ومراكزها، وذلك نظرًا لاستمرار هطول الأمطار الغزيرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وفي وقت سابق اليوم، تلقى مركز التحكم والتوجيه في الدفاع المدني عددًا من البلاغات تم التعامل معها وهي عبارة عن احتجاز عدد ثلاثة أطفال بعد أن اشتد السيل وحاصرهم أثناء تنزههم وذلك في وادي المويلح غرب محافظة ضباء، فيما تم إنقاذ وإخلاء عدد 37 محتجزًا داخل مركباتهم في وادي أتانة ووادي الرمضة بمركز البديعة ومركز المعظم التابعتا لمدينة تبوك، كما ورد إلى مركز التحكم العديد من بلاغات دخول مياه لعدد من المنازل في مدينة تبوك نتج عنها إخلاء 10 أسر وإيوائهم وتأمين سكنهم من قبل لجنة الحصر والأضرار، كما كان هناك عدد من البلاغات التي وردت وتم تمريرها للجهات المعنية لمباشرتها ومتابعة ذلك.