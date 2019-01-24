تعليم الجوف يتيح تسجيل الطلاب المستجدين لزوار مهرجان الزيتون

المواطن - واس

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول، الفرصة أمام أولياء الأمور لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل،وذلك ضمن جناحها بمهرجان الزيتون المقام بمركز الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة سكاكا.

ووقف المساعد التعليمي عبدالله بن أحمد الزيدان على الخدمة المقدمة لأولياء الأمور في المهرجان، مثمناً جهود الزملاء في إدارة الاختبارات والقبول لتوفير خدمة تسجيل الطلاب والطالبات لزوار المهرجان.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الاختبارات والقبول “بنين” محمد بن فلاح الحربي أن الخدمة تشمل تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي، والرد على استفسارات أولياء الأمور حول مواعيد التسجيل، وإعداد حسابات لأولياء الأمور في برنامج نور على شبكة الإنترنت (هنا) مشيراً إلى أن الخدمة ستقدم أيضاً لزوار مهرجان التمور المقبل في محافظة دومة الجندل، كما أن الخدمة ستتاح في أندية الأحياء بداية من تاريخ 4/6/1440هـ.