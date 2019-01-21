تعليم الطائف يحدد موعد إعلان حركة قادة المدارس ووكلائها

المواطن- واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب حركة النقل الداخلي للقيادات المدرسية ” قائدي وقائدات ووكلاء ووكيلات المدارس والروضات”، حسب الرغبة في النقل الداخلي لمن أمضى ٦ سنوات قائدًا أو وكيلًا، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق ٢٣ /٨ / ١٤٤٠هـ.

يأتي ذلك انطلاقًا من حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف على توفير المناخ الملائم لجميع العاملين والعاملات بمدارسها، داعيةً الراغبين والراغبات في النقل الداخلي الاطلاع على التعاميم، والضوابط العامة والإجراءات اللازمة، وتعبئة استمارة النقل الداخلي بين مدارس المكاتب الداخلية، في حدود نطاق مدارس كل مكتب خارجي.