تعليم تبوك يحث على توظيف التقنيات الحديثة في برامج بوابة المستقبل

المواطن - تبوك

استعرض مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العُمري، خلال لقائه ظهر اليوم في مكتبه بمدير قسم التفعيل بشركة كلاسيرا المهندس هاني الفيومي، وهي الشركة المشغلة لمشروع بوابة المستقبل (التحول نحو التعليم الرقمي) في مدارس تعليم تبوك البرامج التدريبية الخاصة بمسؤولي التحول الرقمي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير.

وأكد مدير التعليم خلال اللقاء على تحقيق الأهداف في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة في خدمة التعليم باعتبارها وسائل تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والسعي إلى تهيئة البيئة للتحول الرقمي، والذي سيساهم في سرعة التعلّم والوصول إلى المناهج وسهولة الحصول على المعلومة في الوقت الذي يناسبه.

حضر اللقاء منسق بوابة المستقبل بتعليم تبوك أحمد بن سليمان عسيري وعضو لجنة التحول الرقمي محمد بن خلف العنزي.