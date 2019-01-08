تعليم تبوك يناقش تطوير الرياضة بالمدارس

المواطن - تبوك

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أهمية الرياضة المدرسية والنشاط البدني للطلاب في تشكيل اللبنة الأولى لإعداد جيل رياضي قادر على المساهمة في تحقيق الإنجازات ورفع راية الوطن بالمحافل الدولية اتساقًا مع مضامين وأهداف رؤية 2030، من خلال زيادة النشاط البدني للمجتمع السعودي وبناء وتطوير قدرات الشباب السعودي.

وأوضح أن وزارة التعليم تؤمن بأن الرياضة صناعة، وفيها تطوير لفرص العمل لأبنائنا، وكذلك بناء طاقات الشباب، وفي كل مكان بالعالم الرياضة الحقيقية تصنع في المدارس والمواهب غالبًا تظهر في الميدان التربوي.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه صباح أمس الثلاثاء برئيس قسم التربية الرياضية بتعليم تبوك محمد ربيع ومشرف التربية الرياضية عبدالله البوق، حيث ناقش اللقاء آلية تعزيز تطوير الرياضة المدرسية بمنطقة تبوك وتهيئة البيئة الملائمة لاكتشاف المواهب الرياضية الطلابية في كافة الألعاب الرياضية، والعمل على تحفيز كل العاملين فيها للنهوض بالأنشطة والفعاليات ودفعها للأمام عبر برامج متخصصة وفعاليات متنوعة في مدارس المنطقة.