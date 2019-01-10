تعيينات جديدة لعدد من كبار التنفيذيين السعوديين في STC

المواطن - واس

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC” عن تعيينات جديدة لعدد من كبار التنفيذيين السعوديين، شملت تعيين المهندس هيثم بن محمد الفرج على وظيفة نائب أعلى للرئيس للتقنية والعمليات، والمهندس عليان بن محمد الوتيد على وظيفة نائب أعلى للرئيس لوحدة المستهلك، والمهندس بدر بن عبدالله اللهيب على وظيفة نائب الرئيس لقطاع التشغيل بوحدة التقنية والعمليات، والمهندس عبدالله بن محسن العويني على وظيفة نائب الرئيس لقطاع التطبيقات بوحدة التقنية والعمليات، إضافة إلى تعيين المهندس رياض بن حمدان العنزي على وظيفة نائب الرئيس لقطاع العناية بالعملاء بوحدة المستهلك.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر أن “STC” ملتزمة بتمكين الكوادر السعودية مع الاعتماد على الخبرات المؤهلة وضخ دماء سعودية شابة في مناصب قيادية، بهدف تعزيز أداء مجموعة الاتصالات السعودية بما يتوازى مع دورها المحوري لتمكين التحول الرقمي في المملكة للقطاعين الحكومي والخاص وفق رؤية المملكة 2030، كما ينسجم ذلك مع استراتيجية الشركة “تجرأ” لقيادة التحول وتحفيز النمو في مسارات جديدة لاسيما مع المتغيرات المتسارعة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات عالمياً.