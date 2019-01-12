تعيين العنودالشهري نائبة لرئيس بلدية بالمنطقة الشرقية

المواطن - الشرقية

أصدر المهندس فهد بن محمد الجبير، أمين المنطقة الشرقية، قراراً، يقضي بتعيين العنود بنت حسن الشهري، نائبة لرئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية، في ثاني منصب قيادي تشغله امرأة سعودية في البلديات التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، بعد تعيين إيمان الغامدي، في منصب مساعد رئيس بلدية الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية، وذلك ضمن خطة تهدف إلى تطوير العمل البلدي بأمانة المنطقة الشرقية، وتحقيقاً لرؤية 2030.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية أنه انطلاقاً من مبدأ استقطاب الكفاءات الإدارية في إنجاز أعمال الإدارة وتحقيق رؤية المملكة 2030 بأهمية مشاركة العنصر النسائي في تولي المناصب القيادية، فقد تقرّر تعيين العنود الشهري في منصب مساعد رئيس بلدية غرب الدمام للشؤون الإدارية.

لافتاً إلى أن القرار جاء ضمن خطة الأمانة لتطوير العمل البلدي وإعطاء المرأة السعودية فرصة لتولي مناصب قيادية في العمل البلدي، وبخاصة مع دخول المرأة في عضوية المجالس البلدية وزيادة الأنشطة النسائية في المنطقة.

وأورد الجبير أن رؤية 2030 ركزت على إشراك المرأة السعودية في الحياة العملية بشكل أكبر وفعال، من خلال توليها المناصب القيادية في عديد من المجالات المختلفة، مؤكداً أن الرؤية تضمنت رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.

من جهتها، أعربت العنود بنت حسن الشهري عن بالغ شكرها وتقديرها لأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على هذه الثقة التي ستكون حافزاً لها، حسبما قالت، في تطوير العمل البلدي والإداري في بلدية غرب الدمام.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية استحدثت قبل أعوام عدة أقسام نسائية يعمل فيه عديد من الكفاءات والكوادر النسائية الشابة كخطوة لتعزيز دور المرأة في القطاع البلدي.