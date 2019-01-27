تعيين طيف الشهري رئيسة للإعلام بجادة محايل

تعيين طيف الشهري رئيسة للإعلام بجادة محايل

2019/01/27
الساعة 8:30 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - احمد الشهري - محايل

أصدر محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده قراراً بتعيين الزميلة الإعلامية طيف آل محفوظ الشهري رئيسة للإعلام بجادة محايل وفريق محايل رؤية وفن.

وتعتبر الإعلامية طيف الشهري من الكفاءات المميزة في مجال الإعلام.



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