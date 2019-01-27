تغريدة رئيس الهلال .. بين نفي وتأكيد رحيل جيسوس

المواطن - طارق سعد

لم تحمل تغريدة رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل عبر حسابه الشخصي في “تويتر” التطمين الكافي لمؤيدي استمرار جيسوس كمدرب للهلال حتى نهاية عقده، بعد انتشار خبر مصدره قناة أبو ظبي الرياضية عن قرب توقيع عقد تدريبي بين الهلال والمدرب الكرواتي زوران ماتيتش (مدرب العين الإماراتي) لقيادة الهلال خلفاً للبرتغالي جيسوس.

وكان واضحاً في تغريدة رئيس الهلال الأخيرة، عدم الجزم ببقاء جيسوس حتى نهاية الموسم، حيث شدد فقط على قيادة جيسوس لمباراة الليلة ضد الفيحاء ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.