تغريم #النصر 26 ألف ريال.. ورفض شكواه ضد #الوحدة

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، توقيع عقوبتين تجاه نادي النصر، بسبب مباراته أمام الأنصار في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وألزمت لجنة الانضباط نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 14 ألف ريال، لتأخر نزول الفريق الأول لكرة القدم عن الوقت المُحدد للنزول إلى أرض الملعب في بداية مباراة الأنصار، ما أدى إلى تأخر انطلاق الشوط الأول بثلاث دقائق.

كما ألزمت لجنة الانضباط نادي النصر بدفع غرامة مالية قدرها 12 ألف ريال، لتأخر نزول الفريق الأول عن الوقت المُحدد للنزول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الثاني، ما تسبب في تأخر انطلاقه لمدة دقيقتين، وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

ورفضت لجنة الانضباط شكوى نادي النصر المقدمة إليها ضد نادي الوحدة ولاعبه علي النمر، على أساس المادة 133 من اللائحة والمتضمنة من جهة أولى الادعاء بأن قيام فرسان مكة ولاعبه بالتصريح بحيازته الجنسية السعودية عند تسجيله بكشوفات اللاعبين يُمثل مخالفة للمادة 75 من لائحة التزوير والتزييف.

وتابع بيان اللجنة: “ومن جهة ثانية الادعاء بأن إشراك النادي أكثر من لاعب واحد من مواليد المملكة ضمن فريق الوحدة في المباراة التي أُقيمت، يوم 2/ 12/ 2018، في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يُشكل مخالفة لتعميم الاتحاد السعودي المنظم للمسابقة، وبالتالي مخالفة للمادة 59 من لائحة الأهلية القانونية”.