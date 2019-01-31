تغريم حمدالله 20 ألف ريال.. ورفض دعوى #النصر

المواطن - مروة نبيل

فرضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة مالية قدرها 20 ألف ريال على نجم نادي النصر، المغربي عبد الرزاق حمدالله.

وجاءت عقوبة حمدالله بسبب الإدلاء بتصريح خلال مقابلة إعلامية تضمن إساءة لحكم مباراة النصر وأُحد، ولجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك وفقًا لفيديو المقابلة الوارد إلى لجنة الانضباط.

ورفضت اللجنة دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي حصل عليه عبد الرزاق حمدالله باعتباره يُشكل في نظر النادي خطأ تحكيميًا واضحًا حسب المادة (93/2)، من لائحة الانضباط.

وكان حكم مباراة النصر وأُحد قد احتسب ركلة جزاء لصالح عبد الرزاق حمدالله بعد تدخل عليه، إلا أنه ألغاها بعد ذلك، وأشهر البطاقة الصفراء في وجه اللاعب المغربي بداعي التمثيل.

وأبدى حمدالله غضبه من حكم مباراة النصر وأُحد، وقال: “الحكم ألغى ركلة جزاء صحيحة مليون بالمائة، وإن لم تكن صحيحة فإني مستعد لاعتزال كرة القدم بشكل نهائي”.

وتابع لاعب النصر تصريحاته قائلًا: “وكانت هناك ركلة جزاء أخرى للنصر في الشوط الأول لم يحتسبها الحكم أيضاً، أتمنى أن تتقدم إدارة النصر باحتجاج ضد قرار اتحاد القدم، حول منحي البطاقة الصفراء”.