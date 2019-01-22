تغريم رونالدو 21 مليون دولار.. وحبسه مع إيقاف التنفيذ

المواطن - مروة نبيل

تقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، عقوبتي الغرامة المالية والسجن مع إيقاف التنفيذ في قضية التهرب الضريبي في إسبانيا.

ووقع نجم ريال مدريد الإسباني السابق، رونالدو اتفاق تسوية لإنهاء قضية التهرب الضريبي، اليوم الثلاثاء، ما سيُكلفه 18.8 مليون يورو “21.4 مليون دولار”.

ووصل رونالدو إلى محكمة في مدريد، من أجل الرد على الاتهامات التي تُلاحقه بالتهرب الضريبي، خلال 9 أعوام التي قضاها في صفوف ريال مدريد، ونجح خلال تلك الفترة في التتويج بالعديد من البطولات، وأن يكون الهدف التاريخي للنادي.

وتوصل رونالدو العام الماضي إلى اتفاق مع السلطات الإسبانية، من أجل تسوية قضية التهرب الضريبي، مقابل دفع الغرامة المالية، والقبول بالحبس لمدة 23 شهرًا مع إيقاف التنفيذ.

وطالبت النيابة بتوقيع عقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ للنجم البرتغالي رونالدو بجانب دفع الغرامة، وهي العقوبة التي اتفقت عليها النيابة مع وزارة المالية، مقابل اعترافه بارتكابه 4 جرائم تهرب خلال الفترة من 2011 حتى 2014.

وينص القانون الإسباني على أن أي عقوبة أقل من عامين في أول جريمة يمكن إيقاف تنفيذها، لذلك لن يقضي كريستيانو رونالدو صاحب الـ33 عامًا أي وقت في السجن.

ورحل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي، وانتقل إلى يوفنتوس؛ ونجح في قيادته لتحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان.