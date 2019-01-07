تفاصيل الإزالة في الفارعة بتبوك 3.. تعدٍّ كبير انتهى بتدخل حاسم

المواطن - تبوك

رد المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك، علي القحطاني، على ما تداوله البعض عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت وسم ‫”وقف الإزالة عن الفارعة بتبوك 3″، والذين طالبوا بوقف تنفيذ الإزالة التي تتم في هذه المنطقة.

وأوضح القحطاني أن الإزالة التي تتم في المنطقة المذكورة تتعلق بقيام عدد من الأشخاص بالتعدي على أراضٍ حكومية بمركز الفارعة التابع لمحافظه الوجه، مضيفًا أن التعدي تم على مساحات كبيرة دون مستمسكات شرعية أو نظامية، وعلى إثر ذلك طلب من الأشخاص إزالة التعديات.

وتابع القحطاني أن عندما لم يتم ذلك، عالجت اللجنة الأمر وفقًا للتعليمات والأوامر السامية التي تقضي بالمحافظة على الأراضي الحكومية ومنع التعدي عليها.