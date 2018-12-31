تفاصيل جديدة عن سند الزواج وطريقة التسجيل والأفضلية لهؤلاء

المواطن - الرياض

أكد برنامج سند محمد بن سلمان، أن مبادرة سند الزواج جاءت لتكون سندًا للمتزوجين حديثًا، وبالإمكان معرفة المزيد حول المبادرة عبر الموقع الإلكتروني: هنا

ويمكن التسجيل عبر سند عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان على الرابط هنا، واختيار صفحة مبادرة سند الزواج، ثم التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

وبعدها يتم اجتياز دورة الوعي المالي، ثم إدخال البيانات الخاصة بالمتقدمين، وبعدها الإقرار والتعهد بصحة البيانات، وأخيرًا انتظار رسالة اعتماد الطلب.

وأوضح برنامج سند محمد بن سلمان أن الأفضلية تكون للأيتام وأبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.