تفاصيل حادث بيشة بعد تداول مقطع يظهر 6 إصابات وسيارة إسعاف واحدة

المواطن - عسير

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير تفاصيل الحادث المروري الذي وقع، أمس الثلاثاء، على طريق بيشة، متمنين للمصابين بالشفاء العاجل.

وجاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر ”تويتر” وثقه أحد الأشخاص يتهم الهيئة بعدم تواجد فرق الإسعاف بشكل كافٍ، وأن الحادث باشرته سيارة إسعاف واحدة لستة مصابين من عائلة واحدة على طريق بيشة– سبت العلاية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقه عسير، محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت بلاغًا مساء أمس عن حادث عند الساعة 6:00 مغرب أمس نتج عن الحادث ست إصابات، وأن فرقة إسعافية باشرت الحادث ونقلت ثلاث إصابات عن طريق فرق هلال عسير، وحالتان نقلتا عن طريق جهات أخرى مشاركة بالموقع إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة، فيما تم نقل حالة عن طريق المواطنين قبل وصول فرق الإسعاف.

واختتم المتحدث أن هلال عسير يؤكد استمرار تقديم الخدمات الإسعافية لجميع طالبيها، مشيرًا إلى أن جميع الإصابات حالتهم مستقرة ولله الحمد.

يذكر أن مقطع فيديو وثقه مواطن مغرب يوم أمس لحادث مروري بشديق على طريق بيشة– سبت العلاية لعائلة مكونة من ستة أشخاص، وبين أنه تعذر علاجهم في مستوصف شديق، إضافة لحضور سيارة إسعاف واحدة لست إصابات، داعيًا بضرورة تعزيز مثل هذه الحالات بقدر كافٍ من مركبات الإسعاف وإيجاد مركز طوارئ بشديق لاستقبال الحالات الطارئة جراء الحوادث على هذا الطريق.