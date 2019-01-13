تفاصيل رحلة حسين عبدالغني من #أحد إلى #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد رحيل قائد الفريق الأول لكرة القدم، حسين عبد الغني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والانضمام إلى النادي الأهلي.

وقدم مجلس إدارة نادي أُحد الشكر إلى حسين عبد الغني على الأشهر الماضية التي قضاها في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة مع الأهلي، وذلك وفقًا لحساب أُحد الرسمي على “تويتر”.

وانضم الظهير الأيسر حسين عبد الغني صاحب الـ41 عامًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد بداية الموسم الرياضي الحالي، ، بعد تجربة احترافية في الدوري البلغاري لموسم واحد مع نادي فيريا.

ونال حسين عبد الغني إشادة كبيرة على مستواه المميز مع نادي أُحد خلال الفترة الماضية، وطالب البعض بانضمامه إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019.

ومثل حسين عبدالغني النادي الأهلي في فئاته السنية المختلفة والفريق الأول، وفاز معه بعدد من البطولات، ومنها كأس الخليج للأندية مرتين وكأس ولي العهد، وانتقل إلى النصر وحقق معه ألقابًا عديدة، ومنها لقب الدوي في مرتين، وكأس ولي العهد.