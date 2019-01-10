تقاطع الموت شمال أبها.. وضعوا الحل منذ 6 أشهر وينتظر التنفيذ!

المواطن - سعيد مشهور - أبها

تقاطع الموت.. هو المسمى الأمثل لتقاطع قرى الملاحة الذي يقع على مسافة 12 كلم شمال مدينة أبها على امتداد طريق أبها – الطائف، حيث يشهد عددًا كبيرًا من الوفيات خلال السنوات الماضية.

ويعد هذا التقاطع شرياناً حيوياً ورئيسياً يمتد إلى عشرات القرى، مرورًا بالطريق السياحي ووصولًا إلى متنزهات السودة ثم مدينة أبها؛ ليطالب المواطنون بإيجاد حل عاجل وجذري لحماية الأرواح والممتلكات، خاصةً وأن هذا يسلكه آلاف السيارات والشاحنات ويربط العديد من المحافظات والمدن.

حل ولكن!

وعلى الرغم من أن الجهات المختصة أكدت وجود حل جذري للتقاطع ولكنه لم يرَ النور حتى الآن، حيث اكتفت بتركيب إشارة ضوئية وترتيب التقاطع، ولكن منذ أكثر من 6 أشهر وحتى اليوم الخميس لم يتم إطلاق التيار الكهربائي ولإشارة الضوئية لوقف نزيف الأرواح وحماية عابري الطريق.

كانت “المواطن” سلطت الضوء على هذا التقاطع في عدة تقارير سابقة يمكن الاطلاع عليها من هنا ولكن لم يتم التجاوب.