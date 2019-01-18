تقلبات الطقس توقف الملاحة البحرية في الموانئ الكويتية

المواطن - متابعة

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في عدد من الموانئ الكويتية توقفت مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ونقلت “وكالة الأنباء الكويتية” بيانًا عن المؤسسة، أفادت خلاله بأن عمليات دخول السفن وخروجها من الموانئ، ومنها ميناء الشويخ والشعيبة متوقفة مؤقتًا؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية، وذلك بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وقالت الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية: إن الكويت ستتعرض خلال الأيام المقبلة، إلى موجة من البرد القارس، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية حالة الطوارئ بالمستشفيات.

وأكد رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية، ياسر البلوشي، أن الطقس الليلة المقبلة سيكون شديد البرودة؛ حيث إن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 0 إلى 5 درجات مئوية، مع وجود فرصة لتكون الصقيع، بينما حالة البحر ستكون من معتدل إلى عالي الموج، ويتراوح ارتفاعه بين 2 و4 أقدام، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط على السواحل وسرعتها بين 12 و35 كيلومترًا في الساعة.