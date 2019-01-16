تقلبات جوية بالمدينة المنورة.. غبار يعيق الرؤية حتى هذا الموعد

المواطن - المدينة المنورة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أهالي المدينة المنورة، من التقلبات الجوية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقعت الأرصاد استمرار النشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الهيئة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”، أن هذه الحالة في منطقة المدينة المنورة (العلا- الحناكية- ينبع- المهد والأجزاء المجاورة).

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت مساء اليوم في تمام السابعة والنصف، وتستمر حتى الساعة الـ10 من مساء الغد.