تقليد إسباني يودي بحياة طفل أمام عائلته باحتفالات 2019

المواطن - متابعة

تعرض طفل عمره 3 سنوات، للاختناق حتى الموت أمام أفراد عائلته خلال تقليد إسباني للاحتفال بالسنة الجديدة.

ويعتقد الإسبان أن تناول 12 حبة عنب مع عدد دقات الساعة في منتصف الليل سيجنبك الحظ السيئ في السنة الجديدة. لكن انتهى التقليد الغريب في منزل إحدى العائلات بوفاة الطفل الصغير.

وذكر موقع ذا صن أن الشرطة هرعت بالطفل إلى المستشفى في خليج بسكاي، لكن محاولات إحيائه فشلت، وأضاف أن الطفل من عائلة مهاجرة من الإكوادور، وتعتقد أن كل حبة عنب تمثل أحد الأشهر القادمة، وعادة لا تسمح العائلات للأطفال الصغار بالمشاركة؛ لعدم قدرة البعض على تناول الحبات بسرعة كبيرة.

وكشف الموقع أن عشرات الأطفال يختنقون كل عام بسبب التقليد الغريب، وتُنصح العائلات عادة بتقطيع العنب قبل تقديمه للأطفال لهذا السبب.

يذكر أنه وقع مأساة مماثلة في عام 2016 عندما اختنق أحدهم حتى الموت، بعد ابتلاع حبات العنب في مطعم للوجبات السريعة.