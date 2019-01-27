تقنية الأولى من نوعها بانطلاق المعرض الوطني لجهود التطوع في الخبر

المواطن - فهد الحشام - المواطن

وسط حضور كثيف انطلق مساء أمس (السبت) المعرض الوطني لجهود التطوع “جهود” ، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ، وذلك بفندق كمبينسكي العثمان ، بالخبر .

تبدأ فعاليات المعرض يومياً من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساء، ويستمر إلى يوم الاثنين 28 / 1 / 2019م.

وشهد المعرض تقنية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المعارض المعنية بالتطوع ، وهي الاستغناء عن الأوراق، والاكتفاء بالباركود لكل جهة للتعريف عنها عن طريق الدخول إلى حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها بالويب سايت.

ويهدف المعرض إلى إبراز التطوع بالمملكة وأهميته، والتعريف بدور المتطوعين، حيث يتضمن المعرض على العديد من الأركان وهي منصات للجمعيات الخيرية، ومبادرات، وكان عدد منصات المبادرات قرابة 50 منصة، إلى جانب مشاركة فاعلة لقطاعي حرس الحدود، والدفاع المدني.

كما يتضمن المعرض على منصة إلكترونية لربط المتطوعين بالجهات المحلية والدولية بالعمل التطوعي خلال (باركود)، إضافة إلى ركن مستشار التطوع، ومثّله كل من المستشارين محمد البقمي، وفواز الدخيل، ومحمد الحمام، ومنال القحطاني، وشهد ركن المستشار إقبالاً وتفاعلاً ملحوظاً من المهتمين بمجال التطوع.

فيما كانت ” منصة شغف ” هي الفعالية الأبرز لـ”معرض جهود” وهي عبارة عن استضافة شخصيات بارزة ومؤثرة، وكان ضيوف المنصة يوم أمس الأستاذ نجيب الزامل رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي، والأستاذه كوثر الاربش عضو مجلس الشورى، وأدار الحوار المهندس عبدالله الحواس، وتستمر منصة شغف باستضافة المزيد من الشخصيات وهي الدكتور صلاح المزروع، نائب مركز الملك سلمان للإغاثة، والأستاذ أحمد العباسي، مدير المسؤولية المجتمعية بوزارة الحج، وبندر السفير، رئيس الاتحاد السعودي للسهام.

وضمن برنامج “شكراً” المصاحب لفعاليات المعرض تم تكريم عدد من المتطوعين وهم فيصل القحطاني، وعبدالعزيز القحطاني، من ذوي الهمم، إلى جانب تكريم عزام الربيعة.

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