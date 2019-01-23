تقنية جدة تدفع بـ 623 متدربًا إلى سوق العمل

المواطن - جدة

بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة احتفلت الكلية التقنية بمحافظة جدة بتخريج 623 متدربًا من مختلف التخصصات والمراحل التدريبية.

وشدد كدسة على تأهيل وصقل مهارات المتدربين وإعدادهم الإعداد الأمثل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا تأل جهدًا في تقديم برامج تدريبية متطورة من حيث المحتوى العلمي أو الجانب التطبيقي بأحدث ما توصلت إليه أساليب التدريب العالمية الحديثة.

وأضاف أن مخرجات التدريب التقني تحظى بطلب كبير على قطاعات الأعمال من خلال توظيفهم فعليًا، مهيبًا بالخريجين بمواصلة صقل مهاراتهم المعرفية والوظيفية والعمل على تطويرها بشكل مستمر مع الاهتمام بالمستجدات الحديثة في مجال التقنية وغيرها من المجالات.

من جانبه، أكد عميد الكلية التقنية بمحافظة جدة المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي مواصلة الكلية جهودها في بناء برامج تعاونية مع قطاعات الأعمال لتوفير الفرص التدريبية والوظيفية المناسبة لأبنائنا الخريجين.

وأضاف أن عدد الخريجين للفصل التدريبي الأول لهذا العام بلغ 623 متدربًا منهم 349 متدربًا في مرحلة البكالوريوس و274 متدربًا في مرحلة الدبلوم في التخصصات التالية: الإدارة المكتبية، والتقنية الكهربائية، والإنتاج، والتبريد والتكييف، والتشييد، وتقنية السيارات، والمحاسبة، والسفر والسياحة، والفندقة، والتسويق، والتقنية المدنية والمعمارية”.

وقال السريعي في كلمة له خلال حفل الخريجين: يمثل لنا حفل الخريجين في الكلية مناسبة نسعد بها لأننا ونحن نزف هؤلاء الخريجين إنما نهدي للوطن كوكبة من أبنائه بعد أن نهلوا من العلم والمعرفة وطوروا قدراتهم.. إننا في هذا اليوم نحتفي بتخريج دفعة جديدة من متدربي مرحلة البكالوريوس والدبلوم لأبارك لهم هذا التخرج وكل الأمنيات بمستقبل زاهر ومسيرة عمل مليئة بالنجاح والعطاء المتميز”.

وتابع: إنني على ثقة أن خريج الكلية التقنية سيكون -بإذن الله- مميزًا في عمله وقبل ذلك في دينه وأخلاقه، فأنتم أيها الخريجون من أهم منجزاتنا وأبواب كليتكم ستظل مفتوحة لكم بإذن الله تعالى.

وأهاب السريعي في كلمته للخريجين بالإخلاص والتفاني والأمانة في العمل وخلق المبادرات حيث إنها من أهم ما تتطلع إليه الشركات ورجال الأعمال، وكذلك الالتزام بساعات العمل وأخلاقيات المهنة وتعزيز العلاقات الإنسانية وخلق جو أخوي في مكان العمل والعمل بروح الفريق الواحد.

وقال الخريج سعود المجايشي في كلمة ألقاها في الحفل نيابة عن الخريجين: اليوم الكلية التقنية بجدة تقدم كوكبة من الخريجين كوكبة كلها ثقة ستسعى إلى تحقيق غايات وأهداف هذا الوطن المعطاء لنحقق معًا ما رسمه لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من توجيهات للارتقاء بكل الجهود التي تقدم للوطن والمواطن ستكون همتنا كجبل طويق ولا تنكسر وهذا ما يطمح إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرؤية المباركة رؤية المملكة 2030.