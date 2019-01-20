المواطن - طارق سعد

(تكفون يا عيال الديرة.. ارفعوا شعار الجزيرة)

مطلع أغنية للراحل طلال مداح دعمًا للأخضر السعودي الذي صال وجال في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، خليجيًّا وعربيًّا وآسيويًّا، وفي الأولمبياد والمونديال.

اليوم ترتفع دعوات السعوديين وأمانيهم طمعًا في تأهل تاريخي غدًا الاثنين عندما يواجه الأخضر اليابان في دور الـ16 من كأس أُمم آسيا المقامة في الإمارات.

وسيكون الأرجنتيني بيتزي مطالبًا بدراسة خصمه جيدًا قبل الدفع بأسماء تشكيلته غدًا، حيث تُعد اليابان ضمن أقوى منتخبات القارة الآسيوية وصاحبة السجل الذهبي في كأس آسيا بـ4 ألقاب، وهو ما شدد عليه بيتزي اليوم في مؤتمره الصحفي الذي يسبق المباراة، حيث شدد بيتزي على تاريخ وسمعة اليابان في قارة آسيا.

اللاعبون مطالبون باستشعار دورهم ومسؤوليتهم ومسح الصورة السلبية التي ظهرت في آخر مباريات دور المجموعات ضد قطر، والتي قد يكون لضمان التأهل دور في تراخي اللاعبين ضد قطر.