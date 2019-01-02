تكفى يا محمد لا ترد أختك وسترك.. حقيقة #عتق_رقبه_احمد_لفي_الديحاني

المواطن - الرياض

“تكفى يا محمد لا ترد أختك وسترك” بهذه الكلمات ناشدت أم أحمد لفي الديحاني، أخاها وخال ابنها أن يعتق رقبته وفي اللحظات الأخيرة تحرك قلب الخال وعفا عن قاتل ابنه.

وعبر وسم عتق رقبة أحمد لفي الديحاني، توجه المغردون بالشكر لله أولا ثم لولي الدم الذي تنازل عن حقه في القصاص من ابن أخته وأعتق رقبته لوجه الله تعالى.

وتداول المغردون مقطع فيديو مناشدة الأخت لأخيها بكلمات لامست قلبه فكتب الله لابنها النجاة من الموت في اللحظات الحرجة.

وتداول المغردون مقطع فيديو آخر يظهر اللحظات الأولى بعد عتق رقبة أحمد الديحاني والذي بادر إلى السجود إلى الله شكرًا على هذا الكرم والعفو.

RT bn_dfna: تكفى يا محمد لا ترد أختك وسترك .. تكفى أنت سترها وهي سترك .. كلنا نطلبك باسم عيال زايد .. وأنا أتكلم باسم أهل الإمارات .. والله إنه أوجعنا وهي ماهي باختنا .. وش عاد هي أختك وعلى بابك 💔

#عتق_رقبه_احمد_لفي_الديحاني pic.twitter.com/xBFm0OAd2n — Юлия Варенцова (@antong06mgromov) January 2, 2019

وتعود أحداث القضية إلى تورط أحمد لفي الديحاني،في قتل ابن خاله، وتم القبض عليه وتحويله للمحاكمة وبعد استيفاء كافة شروط المحكمة حكم عليه بإقامة حد القتل.

وتم نقل أحمد لفي الديحاني، إلى ساحة تنفيذ القصاص اليوم، وسط حضور كبير من العائلتين، وفي آخر اللحظات وبعد توسل كبير من والدة السجين لأخيها والد القتيل تم العفو عنه لتضج الساحة بالدموع والبكاء والفرح، وتختلط المشاعر.

وقال بعض المغردين إن ما تم اليوم ليس عفوا تاما بل تم تأجيل تنفيذ الحكم، داعين الله أن يكتب له النجاة وأن يلين قلب ولي الدم خاصة وأن هناك علاقة أسرية تجمعهم.

#عتق_رقبه_احمد_لفي_الديحاني يالربع للحين م صار شيء تأكدو وخل عنكم الإشاعات ترا كذا تلعبون ب مشاعر الناس . pic.twitter.com/CQAZh8wQ8g — Salem . (@ssal_0) January 2, 2019