تمديد تكليف العتيبي مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات في صحة مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير قراراً يتضمن تمديد تكليف حمد فيحان العتيبي مديرًا لإدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة منطقة مكة المكرمة .

من جانبه عبر العتيبي عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بتمديد التكليف سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على المسؤولية المناطة به وأن يقدم المحتوى الإعلامي الصحي بمهنية واحترافية وفق التطلعات تعزيزاً لتوجيهات مقام الوزارة ولرؤية المملكة العربية السعودية الطموحة للوصول لمجتمع صحي واع من خلال برامج التحول الوطني.