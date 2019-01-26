تمديد فعاليات شتاء طنطورة في العلا لهذه الأسباب

المواطن - العلا

أعلنت إدارة مهرجان شتاء طنطورة تمديد الفعاليات حتى يوم 23 فبراير المقبل.

وقالت إدارة مهرجان طنطورة: نظرًا لزيادة الإقبال، وأنسنا بصحبتكم، تم تمديد مدة فعاليات شتاء طنطورة المُقامة في العلا حتى 23 فبراير لتشمل المزيد من الفعاليات الفنية والسياحية، احتفاءً بالأصالة والفن والتاريخ.

وكشف شتاء طنطورة عن قائمة بالفنانين الذين سيشاركون في الحفلات الإضافية ومن بينهم كاظم الساهر وراشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله وغيرهم.

وكانت العلا شهدت أمس فعالية فنية مميزة، حيث شدت سيدة الغناء أم كلثوم بتقنية الهولوغرام للمرّة الأولى في العالم العربي ضمن فعاليات شتاء طنطورة.

وبالرغم من أن جمهور أم كلثوم اعتاد على أغنية واحدة في كل حفلة إلا أن مسرح مهرجان طنطورة شهد أمس أربع أغانٍ بمعدل 11 إلى 19 دقيقة لكل أغنية، وهي “انت عمري”، “لسه فاكر”، “ألف ليلة وليلة” و”سيرة الحب” وهي من بين الأغاني الأكثر شعبية والتي يحفظها الجمهور العربي في كل مكان.

وكان مهرجان طنطورة استضاف العديد من القامات الفنية العربية خلال الفعاليات التي امتدت على مدى الأسابيع الماضية من بينهم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقار المصري عمر خيرت.

ويعتبر شتاء طنطورة هو الحدث الثقافي الأبرز والفريد من نوعه الذي تستضيفه محافظة العلا حيث يحتضن مجتمع وأهالي المحافظة المهرجان خلال الفترة من 20 ديسمبر 2018 إلى 23 فبراير بدلا من الموعد السابق 9 فبراير 2019.

ويقدم المهرجان برنامجًا مميزًا حافلًا بالأنشطة المتنوعة التي تقام في عطلة نهاية كل أسبوع وتناسب جميع الاهتمامات والأعمار، ويتضمن عدة مناسبات ثقافية وفنية يحييها نجوم عرب وعالميون، إضافةً إلى إقامة الاحتفالات التراثية الأسبوعية وسباق للخيول.

وبوحي من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة المعهود لدى أهالي العلا، يقدم شتاء طنطورة باقات اختيارية تناسب جميع تطلعات الزوار تشمل التنقل والإقامة؛ وذلك لضمان راحة الزوار ومنحهم فرصة التركيز للاستمتاع بكل لحظة يقضونها في رحاب التراث وعبق التاريخ وجمال الطبيعة في العلا.