تمزق يبعد سوريانو عن #الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها نجم الفريق الأول لكرة القدم الإسباني جوناثان سوريان.

وأوضحت الفحوصات الطبية تعرض جوناثان سوريانو لتمزق بسيط في عضلة الساق، ومن المُقرر أن يخضع اللاعب الإسباني لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وشارك الوافد الجديد جوناثان سوريانو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة الفيحاء للمرة الأولى، وتمكن من تسجيل هدفين في اللقاء الذي انتهى بفوز الزعيم بخماسية مقابل هدف.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 40 نقطة.