تنبيه متقدم: أمطار رعدية وانعدام الرؤية في سكاكا

المواطن - سكاكا

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر من نشاط في الرياح السطحية والأتربة والغبار ما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية مع فرصة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة خلال ساعات المساء على منطقة الجوف.

وقال الإنذار المبكر التابع للأرصاد في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة سوف تشمل سكاكا ودومة الجندل – طبرجل – القريات والأجزاء المجاورة لها وتمتد من الساعة السادسة حتى العاشرة من مساء اليوم.

وكان الإنذار المبكر أطلق تنبيهات باللون الأصفر من ظواهر جوية في 10 مناطق تمتد في بعضها حتى الساعة العاشرة من صباح الاثنين.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقرير لها عن طقس الغد استمرار نشاط الرياح الجنوبية على مناطق وسط وشرق المملكة مثيرة للأتربة والغبار, بينما يتوقع هطول أمطار رعدية تسبق بنشاط برياح سطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة وعلى حفر الباطن والقيصومة كذلك منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها.

كما توقعت الأرصاد انخفاضًا في درجات الحرارة على منطقتي تبوك والجوف تصحب برياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار. ويمتد تأثير الموجة الباردة على مناطق الحدود الشمالية ، حائل ،القصيم، المدينة المنورة ومكة المكرمة.