تنبيه متقدم.. غبار نجران مستمر حتى الـ10 صباحًا

المواطن - نجران

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من طقس غير مستقر على منطقة نجران، تشمل مناطق شرورة وحبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة عبارة عن استمرار الرؤية غير الجيدة؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة.

وتابعت الأرصاد أن الحالة تستمر من الساعة السابعة مساء اليوم السبت وحتى العاشرة من صباح يوم غد الأحد.

وحذر أمن الطرق، مساء اليوم، مستخدمي الطرق بمنطقة نجران؛ بسبب الغبار، وقال أمن الطرق: “يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده معظم الطرق بالمنطقة، والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع”.

وفي سياق آخر، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن يستمر تأثير الكتلة الهوائية الباردة على معظم مناطق المملكة، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، مع فرصة تكوّن الصقيع، وذلك على شمال المملكة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وجنوب منطقة الرياض، تمتد حتى منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.