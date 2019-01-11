تنفيذًا لأمر الملك سلمان .. الجوازات تبدأ تمديد هوية زائر لـ6 أشهر

المواطن - الرياض

أكدت المديرية العامة للجوازات البدء في تنفيذ الأمر السامي الكريم بشأن الإجراءات اللازمة لتمديد هوية زائر الممنوحة لليمنيين المقيمين في المملكة، لمدة 6 أشهر.

وأوضح العميد محمد بن عبدالعزيز السعد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية أنه تم تجهيز مواقع لاستقبال الأشقاء اليمنيين بمختلف مناطق المملكة، وذلك بتسخير الكفاءات البشرية واستخدام التقنية الحديثة لخدمتهم.

وقال السعد : قامت الجوازات باستحداث خدمة إلكترونية في منصة أبشر لطباعة هوية زائر للأشقاء اليمنيين تسهيلاً لاستلام الهوية الخاصة بهم بعد إتمام عملية التمديد لهم في النظام لمدة ستة أشهر.

وأشار العميد السعد إلى أن المواقع المحددة حالياً لتمديد هوية زائر وإنهاء الإجراءات هي:

1 – منطقة الرياض: مركز جوازات الملز .

2 – منطقة مكة المكرمة: مقر اللجنة بمركز الخدمات العامة بالشميسي، جوازات محافظة الطائف، جوازات محافظة القنفذة، جوازات محافظة رابغ.

3 – المنطقة الشرقية: جوازات المنطقة الشرقية بالدمام، جوازات محافظة الخبر، جوازات محافظة الأحساء، جوازات محافظة حفر الباطن، جوازات محافظة الجبيل، جوازات محافظة الخفجي.

4 – منطقة المدينة المنورة: جوازات منطقة المدينة المنورة.

5 – منطقة حائل: جوازات منطقة حائل.

6 – منطقة جازان: جوازات منطقة جازان.

7 – منطقة نجران: جوازات منطقة نجران .

8 – منطقة الباحة: جوازات منطقة الباحة.

9 – منطقة تبوك: جوازات منطقة تبوك.

10 – منطقة الحدود الشمالية: جوازات منطقة الحدود الشمالية / عرعر .

11 – منطقة القصيم: جوازات منطقة القصيم.

12 – منطقة عسير: جوازات منطقة عسير .

13- منطقة الجوف : جوازات منطقة الجوف ، إدارات الجوازات في كل من ( سكاكا ، القريات ، طبرجل ) .

ودعا العميد السعد أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة والذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم ، بتاريخ 1439/3/20هـ بالمبادرة في إنهاء إجراءات التمديد وذلك باتباع الخطوات الموضحة في حسابات الجوازات الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أنه يجب على الأشقاء من أبناء الجمهورية اليمنية المقيمين في المملكة والذين انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 1439/3/20هــ وكذلك من لم يتمكن من إنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 1440/5/4هـ عليهم المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد وذلك بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال تمديد الزيارة وإصدار هوية زائر لهم اعتباراً من تاريخ نهاية مدة صلاحيتها المحددة في الهويات الممنوحة لهم وحتى تاريخ 1440/7/9هـ .

واختتم السعد حديثه بأن هذه الجهود تأتي امتدادًا للدعم المستمر والمواقف الأخوية التي تقدمها المملكة مع الأشقاء أبناء الجمهورية اليمنية والوقفة الصادقة من المملكة حكومة وشعبًا إلى جانبهم في هذه الظروف الاستثنائية ، سائلاً الله تعالى أن يعيد الأمن والاستقرار إلى أرض اليمن وأهله.