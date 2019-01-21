تنفيذ شرع الله في تشادي هرب الكوكايين داخل أحشائه في المدينة

المواطن - واس

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة ، وفيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)

بفضل من الله تم القبض على المدعو/ آدم مهامات آدم “تشادي الجنسية” جواز سفر رقم (20326847) عند قيامه بتهريب كمية من مادة الكوكايين المخدر داخل أحشائه, وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نُسب له, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً, وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / آدم مهامات آدم, اليوم الاثنين 15 / 5 / 1440هـ في منطقة المدينة المنورة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمه على الفرد والمجتمع, وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم, وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك, بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره . والله الهادي إلى سواء السبيل.