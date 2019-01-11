تهمتان جديدتان تلاحقان كارلوس غصن في محبسه

المواطن - متابعة

وجه الادعاء العام في طوكيو اليوم الجمعة تهمتين جديدتين بمخالفات مالية إلى رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن الذي يقبع خلف جدران السجن حاليا.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن بخيانة الأمانة بنقله بشكل مؤقت خسائر استثمارات شخصية إلى الشركة في 2008، وبعدم الإفصاح عن دخله الحقيقي خلال ثلاثة أعوام مالية حتى مارس 2018.

ومنذ اعتقاله قبل عدة أشهر بات الإداري الشهير الذي كان يتنقل بطائرة خاصة نزيل زنزانة صغيرة في مركز للاعتقال شمالي طوكيو، حيث اشتكى من البرد والطعام المقدم له في محبسه والمكون في معظمه من الأرز.

ويمكن للقضاء الياباني إعادة اعتقال المتهمين عدة مرات بتهم مختلفة لإطالة مدة توقيفهم، فيما يثير هذا النظام القضائي انتقادات واسعة داخل اليابان وخارجها.

ويواجه غصن تهمة عدم الإبلاغ عن حوالي 44 مليون دولار من دخل الشركة على امتداد خمس سنوات حتى 2015، فيما يطال التحقيق كذلك السنوات الثلاث الأخيرة.

واعتقل غصن في 19 نوفمبر الماضي في اليابان للاشتباه في عدم تصريحه عن جزء من دخله يبلغ نحو خمسة مليارات ين بين عامي 2010 و2015، وأصاب سقوطه المدوي قطاع الأعمال والإدارة في عالم السيارات بصدمة مدوية.

وقبل يومين أعلنت المحكمة في طوكيو أنها رفضت طلب إنهاء احتجاز رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، على خلفية اتهامه بالفساد.

وأعلن رئيس مجلس إدارة رينو والرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن أنه اتُهم خطأ واحتُجز ظلمًا وذلك في أول مثول له أمام قاضٍ ياباني بعد قرابة شهرين من توقيفه المفاجئ في طوكيو.