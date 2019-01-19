توافد جماهير الأخضر للحصول على تذاكر مباراة #اليابان

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن بدء توافد جماهير الأخضر إلى أحد فنادق دبي؛ من أجل الحصول على التذاكر المجانية لمباراة اليابان والسعودية.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لجماهير الأخضر أثناء حصولها على التذاكر، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية بالعلم السعودي.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الياباني، يوم الاثنين، على إستاد الشارقة، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للفوز على اليابان، وخطف بطاقة التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، لاستعادة اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

على الجانب الآخر، يطمح المنتخب الياباني الأول لكرة القدم لمواصلة مشواره في بطولة كأس آسيا 2019، بعد تألقه في منافسات دور المجموعات، والحصول على العلامة الكاملة.