توتال تنشئ شبكة محطات بنزين في المملكة قريبًا

المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” الفرنسية باتريك بويانييه، على هامش منتدى دافوس 2019، أن الشركة ستنشئ شبكة محطات بنزين في السعودية قريبًا.

وكان بويانييه قد ذكر خلال مؤتمر نفطي في ستافنجر بالنرويج في وقت سابق أنه سيتبنى نهجًا حذرًا تجاه أسعار النفط بعد عام 2019 عندما يتسنى حل مشاكل معوقة في البنية التحتية النفطية بالولايات المتحدة.

وهناك أكثر من 10 خطوط أنابيب أميركية للطاقة في طور الإعداد، والبعض منها ما زال يبحث عن تمويل، بحسب “العربية”.

وتشهد قمة دافوس 2019 غيابات عالمية مؤثرة، وسط اضطرابات وأزمات سياسية تستحوذ على اهتمام قادة الدول، إذ ألغى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وغيره من زعماء العالم الرئيسيين رحلاتهم إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس للتعامل مع أمور أكثر إلحاحاً في بلادهم.

وتعتبر القمة السنوية، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، أفضل فرصة خلال العام للقاء الرؤساء التنفيذيين، ومحافظي البنوك المركزية، ورجال المال في وول ستريت، والمنظمين المؤثرين، وأهم السياسيين، بالإضافة لوسائل الإعلام.

ويحضر المنتدى الذي يقام سنوياً مسؤولو 1000 شركة ومؤسسة اقتصادية عالمية متعددة الجنسيات، وعدد كبير من السياسيين وكبار رجال الأعمال وقادة الاقتصاد والمسؤولين بالعديد من دول العالم، وتشهد جلسات المنتدى العديد من النقاشات حول تحديات العالم الاقتصادية والبيئية وقضايا إقليمية.