توتنهام .. وأكبر فوز في الكأس منذ 1960

المواطن - مروة نبيل

نجح توتنهام في اكتساح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ترانمير روفرز بسباعية دون رد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويُعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام على ترانمير روفرز، هو الأكبر له في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي منذ فوزه على فريق كرو بنتيجة 13/2، عام 1960، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

ولم يتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام من الفوز بنتيجة كبيرة في أي مباراة تنافسية بشكل عام، منذ عام 2009، حينما فاز بنتيجة 9/1 على فريق ويجان أتلتيك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد الهاتريك الذي أحرزه فرناندو لورينتي خلال مباراة توتنهام وترانمير روفرز بالأمس، هو الثاني له مع السبيرز، مُشيرة إلى أن الهاتريك الأول كان في شباك فريق روشديل، شهر فبراير الماضي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي أيضًا.

وسجل هداف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هدفًا في شباك ترانمير روفرز، ليصل إلى 9 أهداف خلال آخر 8 مباريات خاضها مع السبيرز في منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت 8 أهداف من الـ9 التي سجلها هاري كين مع توتنهام في شباك أندية من خارج الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتلعب في الدرجات الأقل من البريميرليج.

وواصل نجم كوريا الجنوبية سون هيونغ مين، تألقه مع توتنهام مؤخرًا، بعد تسجيله لهدف في شباك ترانمير روفرز، ليصبح مساهما في 12 هدفًا خلال آخر 6 مباريات بكافة البطولات، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 5 أخرى.