توتنهام يتحرك لضم هداف برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يسعى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الفرنسي أدريين رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان نادي برشلونة الإسباني، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب رابيو خلال شهر يناير الجاري، ولكن مع تعاقد برشلونة مع اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي قد يفتح الطريق أمام توتنهام للتحرك وضم اللاعب الفرنسي.

ويذكر أن رابيو كان رفض تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، مما جعل إدارة النادي الفرنسي تُجمد عقد اللاعب رابيو حتى بيعه في صيف 2019.

وسبق لأندية يوفنتوس الإيطالي وإنتر ميلان وميلان، الاهتمام كذلك بالتعاقد مع أدريين رابيو في عام 2018.

لم يشارك رابيو مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.